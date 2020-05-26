新冠肺炎疫情雖仍肆虐，但最新消息指出疫苗試驗將進行，結果將在7月揭露，紐約交易所交易廳也在本周二恢復開放，激勵市場樂觀情緒，加上國際原油市場供需回穩，紐約西德州原油(WTI)7月交割期貨價格每桶漲幅一度超過4%，美股周二(26日)開盤大漲316.68點，以24,781.84點開出，隨後漲勢擴大至近600點，標普指數也站回3000點大關。

WTI 7月交割期貨價格現報上漲0.95美元或2.86%、暫報34.2美元；布蘭特原油期貨價格上漲0.56美元或1.58%、暫報36.09美元。

道瓊指數上漲X點或%、暫報點；標普500指數上漲64.96點或2.20%、暫報3,020.41點；那斯達克指數上漲171.67點或1.84%、暫報9,496.26點。

據外媒報導，生物科技公司Novavax旗下候選疫苗「NVX-CoV2373」展開首階段臨床試驗，結果預計7月接曉，加上紐約交易所交易聽在睽為2個月後，重新開張，市場上瀰漫著樂觀情緒，美期指盤前一度飆漲逾600點。國際能源總署（IEA）也預期，隨著全求各地封鎖措施有所放鬆，原油需求量將反彈，國際油價飆漲，但2020年全球原油需求勢仍會創下歷來最大下跌紀錄。

(中時電子報)