蔡英文總統對香港情勢一旦發生變化，可停止適用港澳條例的說法引發質疑，民進黨副祕書長林飛帆今天表示，這個意思不是放棄香港，而是嚴正警告中國懸崖勒馬。面對香港情勢，台灣不會置之不理；相反的，完善各項救援等因應工作是我們的責任。

林飛帆今天去拜訪銅鑼灣書店老闆林榮基，聊到現在香港的情勢和他對台灣政府的期待。林飛帆在臉書表示，對於日前總統公開表達將「和香港人民站在一起」。他特別向林榮基說明：就他的理解，總統所提的「依據台灣的香港澳門關係條例第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部」，這個意思並非放棄香港。

他說，相反的，蔡總統是要清楚的正告中國政府，如果中國片面撕毀對香港人民的承諾，台灣也會同國際社會善盡我們的力量做出相應措施。「這個說法不是放棄香港，而是要同國際所有民主夥伴一起，嚴正警告中國懸崖勒馬」。

林榮基也表示，雖然一開始有些不理解，但經過這幾天媒體上和林的說明，他能夠理解，也相當感謝台灣的協助。

對於蔡總統日前公開支持港人的說法，林飛帆認為有幾大意義：一丶與國際民主陣營的友好國家共同撐港

；二、將強化人道救援港人的制度措施；三、警告中國政府不要片面破壞香港的自主地位。「這一刻，我們同所有民主陣營的夥伴們，都和香港人民站在一起。」這是一句強而有力的宣示。

蔡英文表示「面對情勢的變化，國際社會正向香港人民積極伸出援手，我們也會在既有的基礎上，更積極完善及精進相關救援工作，提供香港人民必要的協助。」林飛帆也認為，這意味著援救港人的行動，不僅國際社會在做，台灣也會積極伸出援手，這也是 撐港國際隊跨國合作援港的展現，也是我們未來在援港政策的論述根基。

至於總統說「我們也會在既有的基礎上，更積極完善及精進相關救援工作，提供香港人民必要的協助。」他說，這也代表接下來政府將持續完善救援制度的各個方面。面對香港情勢，台灣不會置之不理；相反的，完善各項因應工作是我們的責任。

林飛帆也特別向林榮基表達，作為執政黨的成員和公民社會的一份子，他會更積極提供執政團隊相關建議和資訊，作為完善救援制度的決策參考。「我也請林大哥向香港手足表達，希望能夠得到他們的支持，讓台灣一同守護香港的手足」。

他在臉書最後也特意標註「台灣不會割蓆」「Taiwan Can Help」。

(中時 )