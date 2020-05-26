澳門賭王何鴻燊26日辭世，享耆壽98歲，他擁有4妻17子女，子女們多少都有接觸娛樂圈，不只四房兒子何猷君娶了大陸超模奚夢瑤，其中二房藍瓊纓和三房陳婉珍的女兒們都愛過男明星，但目前暫時只有一對修成正果。

賭王和二房所生、第七個女兒何超儀（Josie），不只是歌手，還進軍好萊塢有成，以前女兒去拍戲時，賭王曾派保鏢去保護她，備受寵愛。何超儀和男星陳子聰從朋友變情人，最後於2003年在澳洲舉行千萬童話婚禮，修成正果，生活甜蜜幸福。

而賭王和三房所生的第八個女兒何超雲（Florinda），在2011年曾和歌手周柏豪、演員陳山聰同期傳緋聞，當時陳山聰被質疑為當賭王女婿，拋棄10年妻子Ponny，後來何超雲認愛陳山聰，但此情維持2年多即宣告分手，何超雲作風也變低調，去年底則和大她20歲的圈外人傳出新戀情。

最後是賭王和三房所生的第十個女兒何超蓮（Laurinda），最廣為人知的就是和台灣歌手吳克群的四年情，但何超蓮2015年突在IG宣告分手，且似乎在這段情被傷得頗重，後來與他人傳緋聞都沒承認過。直到去年4月，何超蓮和大陸男星竇驍被拍到在電梯熱吻，隨後兩人大方認愛，女方也常飛去大陸探班不時放閃，越愛越高調。

(中時電子報)