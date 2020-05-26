受到利多消息帶動，4月開始債券資產齊揚，而新興美元主權債更是啟動落後補漲行情，5月以來已上漲5.78％，漲幅明顯領先其他債券資產，補漲意味濃厚；目前新興美元主權債利差位於歷史高點，中長期的投資價值仍在，建議投資人進場把握利差收斂的機會。

野村投信表示，隨著歐美疫情朝正向發展，加上美國聯準會(Fed)重申將使用所有工具支持經濟重返復甦，整體債券資產全面走揚。先前造成新興美元主權債下跌的兩大風險事件：新冠疫情及油價大跌，已出現轉機並持續朝正向發展，提供新興美元主權債重拾動能的基礎。

利多方面，NN(L)新興市場債券基金經理人胡璋健表示，美國聯準會(Fed)一系列強力的穩固市場措施開始奏效，美元三個月Libor開始反轉向下，顯示市場流動性的緊張獲得緩解。根據金融海嘯期間經驗，當美國聯準會(Fed)政策開始挹注美元流動性，新興美元主權債的利差有望更明顯收斂，相較於3月最大利差幅度，目前新興美元主權債僅收斂40％，對比美國高收益債收斂52％及美國投資級債收斂64％，利差收斂空間最大，補漲行情才正起步。

此外，IMF提供一兆美元支撐新興市場，使新興國家違約風險大幅下降。整體而言，看好新興美元主權債後市，且漲勢才剛啟動，投資人應持有部位，把握參與上漲的機會。

(工商 )