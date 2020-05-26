伴隨疫情後復工潮啟動，大陸二、三季經濟有望逐漸恢復常態，兩會對積極的財政政策更加積極有為。投信法人強調，大陸股市可趁低檔分批布局。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，大陸穩健的貨幣政策更加靈活適度作出更為明確的部署，後續寬財政寬貨幣，以及新基建等結構性政策利好將持續釋放，以新基建為政策方向的科技產業，及受惠擴大內需、逆週期行業可望持續受惠。

盤面觀察焦點以政策發力為主要方向，新舊基建及相關科技龍頭包括5G、雲計算、半導體國產替代等為主線。

(工商 )