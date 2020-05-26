復工潮啟動 陸股可分批布局 21:412020/05/26 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 伴隨疫情後復工潮啟動，大陸二、三季經濟有望逐漸恢復常態，兩會對積極的財政政策更加積極有為。投信法人強調，大陸股市可趁低檔分批布局。 日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，大陸穩健的貨幣政策更加靈活適度作出更為明確的部署，後續寬財政寬貨幣，以及新基建等結構性政策利好將持續釋放，以新基建為政策方向的科技產業，及受惠擴大內需、逆週期行業可望持續受惠。 盤面觀察焦點以政策發力為主要方向，新舊基建及相關科技龍頭包括5G、雲計算、半導體國產替代等為主線。 (工商 ) #大陸 #新基建 #分批 #政策 #布局 也許您會感興趣 推薦閱讀 新基建商機 台商搶攻有譜 04:102020/05/22 焦點新聞 拚數位經濟 5G＋領軍衝刺 04:102020/05/22 焦點新聞 保就業 兩會首要重點 04:102020/05/22 焦點新聞 陸砸1.4兆美元 喊科技超美 04:102020/05/22 財經要聞 陸科技巨頭獻策 聚焦新基建 04:102020/05/22 財經要聞 卡位5G新基建 瑞昱業績唱旺 04:102020/05/22 證券．權證 美中台三個第一次，然後呢 04:102020/05/22 時論廣場 陸IC自製率 十年難突破 04:102020/05/23 財經要聞 權證星光大道－聯發科 迎5G手機訂單 04:102020/05/26 證券．權證 投資新基建 騰訊5年砸5,000億元人民幣 15:052020/05/26 財經 財經熱門新聞 人民幣屠殺慘劇重演！ 日媒驚揭北京對美警訊 - 財經 去美化時代來臨！陸晶圓代工龍頭砸重金 綁住台積電叛將 - 財經 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 日報 遭台積電斷貨命危？陸媒驚爆華為更致命危機 - 財經 15檔振興券概念股 歡呼 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。