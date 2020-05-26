美國生物技術公司諾瓦華(Novavax )與澳洲合作，週二開始對澳洲志願者注射一種新冠病毒的疫苗，並希望今年就通過人體驗證。

醫療訊息(MedicalxPress)報導，諾瓦華公司負責人格里高利·格倫博士(Gregory Glenn)說，自3月份以來，挪威的流行病防範創新聯盟對公司投資了3.88億美元，相當看好他們的「NVX-CoV2373」疫苗。在試驗的第一階段，有131名志願者，以測試該疫苗的安全性，並尋找有效性。

全球目前大約有十幾種冠狀病毒的實驗性疫苗，包括中國大陸、美國和歐洲等國都在研發。每個團隊的疫苗原理不盡相同，採用不同的技術，這樣的好處就是增加成功的機會，諾瓦華公司的疫苗也有獨到之處。

大多數的實驗性疫苗是在訓練免疫系統辨識病毒，而識別冠狀病毒的原理，是針對病毒表面的「刺突蛋白」，因此一些疫苗是打造具有刺突蛋白特徵的無害物質，從而使免疫系統在遇到真實病毒時，也能起反應。還有一些候選疫苗是用老式的辦法，以完整的死亡病毒製成。

至於諾瓦華公司，他們用的方法就是上述講的第一型。諾瓦華在實驗室中，利用基因工程技術生產冠狀病毒刺突蛋白的無害副本，然後科學家提取並純化了這種蛋白質，並將其包裝成病毒大小的奈米粒子。

公司表示，這樣生產的疫苗，永遠不會接觸病毒，也就沒有不良副作用的風險，但是它一樣有效。

格倫博士說，他們利用一種細菌來快速生產刺突蛋白特徵，既有效又迅速，所以很有把握能夠在短時間生產大量的疫苗供大眾使用。他說，只要通過驗證，諾瓦華在可在今年產至少1億劑，2021年全年可生產15億劑。

在墨爾本和布里斯本第一階段臨床試驗結果，將於七月公佈，然後，其他個國家的數千名候選人，還會參與第二階段。

(中時電子報)