台南車站 = 保安車站間 發生因大雨致路基掏空事件。(圖/台鐵提供)

台鐵發出訊息指出台南－保安車站因雨路基掏空，雙向不通 (圖／讀者提供)

(22:08更新)受到豪雨影響，稍早台鐵發出簡訊統知，表示晚間8點51分時，台南-保安段發生路基掏空事件，該區段目前為「單線雙向」慢行行駛，經過列車將延遲，預計到晚間11點才能修復，呼籲旅客選擇其他交通工具。

台鐵表示，經工務單位前往查看，發現此路段是鐵道局台南地下化C214標工程區段，於晚間8點31分回報西正線可時速60公里慢行，目前臺南=中洲間改西正線單線行車。局本部一級應變小組及公路接駁同時取消。

(中時電子報)