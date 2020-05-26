豪雨成災掏空路基 台鐵台南-保安單線雙向通車 21:512020/05/26 中時電子報 林毅 、 林郁庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 豪雨成災掏空路基，經查該處所為鐵道局台南地下化C214標工程區段。(圖/台鐵提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南車站 = 保安車站間 發生因大雨致路基掏空事件。(圖/台鐵提供) 台鐵發出訊息指出台南－保安車站因雨路基掏空，雙向不通 (圖／讀者提供) (22:08更新)受到豪雨影響，稍早台鐵發出簡訊統知，表示晚間8點51分時，台南-保安段發生路基掏空事件，該區段目前為「單線雙向」慢行行駛，經過列車將延遲，預計到晚間11點才能修復，呼籲旅客選擇其他交通工具。 台鐵表示，經工務單位前往查看，發現此路段是鐵道局台南地下化C214標工程區段，於晚間8點31分回報西正線可時速60公里慢行，目前臺南=中洲間改西正線單線行車。局本部一級應變小組及公路接駁同時取消。 (中時電子報) #保安 #台南 #豪雨 #台鐵 #雙向不通 #路基掏空 #延誤 #列車 也許您會感興趣 推薦閱讀 梅雨鋒面長兩顆「豪雨製造機」 賈新興曝位置 09:512020/05/22 生活 台鐵紓困、微風商家吃不到？台鐵回應了 13:032020/05/22 生活 大雷雨狂炸屏東 高雄也升級超大豪雨特報 15:362020/05/22 生活 豪雨升溫罷免案 陳其邁夜奔台南、高雄勘災 23:432020/05/22 政治 北車店家控紓困不公 微風：已減租近千萬 04:102020/05/23 產業特刊 北車店家拿不到紓困金 控二房東刁難 04:102020/05/23 財經焦點 台日友誼城市 防疫見真情 04:102020/05/23 地方新聞 不必等振興！台南老爺行旅加1元多住一晚 每人最優惠820元有找 12:102020/05/25 旅遊 台南榮家將遷移 年後完工比鄰榮民醫院 12:342020/05/25 生活 陳時中本周六遊府城 黃偉哲端「阿中自助餐」迎賓 18:552020/05/25 生活 生活熱門新聞 吳朋奉片酬曝光 友人爆料為何住鐵皮屋 - 生活 梅雨鋒面這天結束 周二晚起雨勢最強 - 生活 好市多餐包驚見2隻大蟑螂 賣場經理回應了 - 生活 好市多口罩價格曝 網跟以前一比怒：我OK你去買 - 生活 吳朋奉為何猝死？醫揭背後恐怖原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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