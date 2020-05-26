全球疫苗研發近來利多連發，美國與日本業者皆宣稱臨床試驗獲得重大進展，加上全球各主要經濟體一窩蜂宣布解封，刺激全球股市周二全面大漲，日經指數暴漲逾2％，來到近3個月新高，標普5百指數強勢收復3,000點大關。

美股周二開盤氣勢如虹，道瓊工業指數暴漲近600點，並攻上25,000點大關，大漲2.3％，來到25,025點，標普5百指數勁揚2％，一舉收復3,000點大關，報3,015點，那斯達克指數也大漲1.6％。

亞股周二在日韓股市帶領下全面拉高，韓國大盤收盤拉出1.75％的長紅，日經指數收盤勁漲2.2％，指數並衝到3月初以來新高。

歐洲股市也是一片紅通通，其中以英國股市表現最為搶眼，富時指數一度大漲2.2％，法國大盤強升1.4％，德國Dax指數也勁揚逾1％，Stoxx 600泛歐股市指數飆升超過1％。觀光旅遊類股暴漲逾6％，漲幅居所有類股之冠。

美國生技公司Novavax表示，公司新冠肺炎疫苗已展開第一階段臨床測試，26日已在墨爾本對六名志願者注射疫苗，初步測試結果預計在7月出爐。此外，日經新聞報導，日本生技業者AnGes所研發的新冠肺炎用疫苗最快將提前至今年7月開始進行臨床試驗。

隨著疫情趨緩，全球各主要國家加速採取解封，日本周一宣布結束全國緊急狀態，英國首相強森也捎來利多，宣稱下個月起百貨公司與購物中心將可重新開業。

Tavistock Wealth投資長皮爾(Christopher Peel)指出，「儘管經濟基本面現況很差，但投資人現在對疫情與經濟展望就是偏向樂觀，認為一切最終可圓滿解決。」

澳洲國民銀行資深外匯策略師卡崔爾(Rodrigo Catril)表示，「中美關係緊張的因素還是存在，但股市投資人顯然更在意全球經濟體相繼解封的消息面，包括日本、英國與西班牙都傳來好消息。」

(工商 )