陸美關係在近期又開始惡化，其中包括美國加緊華為禁令，並將33家企業以及機構列入實體清單，大陸兩會期間透露將通過香港國安法，香港的金融中心地位，恐怕是繼去年返修例條例運動後，再次受到影響。對此，人民幣中間價26日創下12年新低，這顯見北京當局越來越不理睬美國政府壓力。

去年8月，陸美貿易戰重燃，美國總統川普當時聲稱將在2019年9月對大陸3千億美元商品課徵關稅，人民幣兌美元匯率隨即破7，美國財政部聲明，美國政府已認定，大陸正操縱匯率，因此將與國際貨幣基金（IMF）合作，以排除大陸的不公平競爭。這也是美國自1994年以來正式將大陸列入匯率操縱國。

不過，根據《日經新聞》報導，當時陸美關係急速惡化之際，離岸人民幣匯價雖一度大貶至7.2元，但人民幣中間價仍維持在7.08元區間，減緩人民幣匯價急貶的情況。IMF事後也發出聲明，指出北京當局的確沒有匯率操縱的情況發生。

報導提到，當時人民幣中間價貶不下去，主要還是中國人民銀行出手，避免陸美關係進一步惡化，如今，在美國政府上下都對香港國安法表示疑慮，甚至考慮制裁大陸，踩到北京當局的底線，加上新冠肺炎疫情，已經讓陸美關係從1月中旬簽署第一階段貿易協議後所營造的平和形象出現裂痕，大陸或想從人民幣大貶值，來刺激出口額成長。

不過，報導也提到，如果北京當局然人民幣匯價貿然大貶，資本外流的代價所造成的經濟衝擊，北京當局也必須考慮。但從動作來說，陸美爭端的確有升溫局勢。

(中時電子報)