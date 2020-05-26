「腦中風」長年佔據國人10大死因排名前3名，營養師就指出，良好的飲食及運動可有效預防腦中風。

根據《三立新聞網》報導，台安醫院體重管理中心劉怡里營養師表示，高血壓、高血脂、糖尿病、肥胖、酗酒、抽菸、缺少運動都有可能是導致腦中風的主因，為有效預防腦中風，可從規律運動和控管飲食先做起。

首先要「降低高血脂」，可以選擇多吃「Omega-3脂肪酸」高的食材，例如魚類、秋刀魚、鮭魚，以減少血液中的LDL（低密度膽固醇），以及多攝取「植物固醇」高的食材，包括玉米、毛豆、堅果、黑芝麻、腰果、無花果、葡萄柚、香蕉。科學家發現這些食材可以降低LDL，有效預防心血管疾病。

也可多攝取維生素C及膳食纖維。（圖／Pixabay）

另外也可多攝取維生素C及膳食纖維，例如芭樂、小番茄、木瓜、柑橘類、青椒、甜椒、綠豆芽，不要高溫烹調，且維生素C可以保護血管彈性，幫助膽固醇代謝。而「膳食纖維」則可選擇水溶性高的食物，例如豆類製品、全麥、燕麥、柑橘類、蘋果，有效降低血液中的膽固醇，營養師也推薦喝「綠茶」，同樣能有效預防心血管疾病。

而「降低高血壓」則要選擇鈉含量低的食物，也就是每100公克固體、半固體、液體鈉含量不能超過120毫克。營養師也提醒有三高的人，牛油、豬油、肥肉、豬皮、雞皮、人造奶油等飽合脂肪酸高的食物都要盡量避免，麵線、油麵、蜜餞雖然口感偏甜，但鈉含量其實也很高，都要特別小心避免。

(中時電子報)