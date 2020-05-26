蔡英文總統日前指出，香港情勢一旦有變，可停止適用香港澳門關係條例，遭國民黨質疑在切割香港。國安幕僚今天強調，總統的說法是要正告北京，不要逼迫台港交流走向這條路。至於「要或不要」停止適用，「一部」或「全部」，必須看北京如何面對。

蔡英文總統今天反駁國民黨的說法，強調這是錯誤的。國安幕僚表示，我們會持續密切關注528情勢，適時完整說明。「不會放棄香港，也會堅守台灣的國家利益，這是我們的基本原則。」

對於蔡英文所謂停止適用港澳條例的說法，國安幕僚強調，這是要正告北京，不要逼迫台港交流走向使用港澳條例第60條這條路。

他說，蔡總統的臉書提到「香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部」。至於「要或不要」停止適用？是要停止「一部」或「全部」？必須看北京如何面對台灣與國際社會的喊話。

對於國民黨指切割的說法，國安幕僚強調，蔡總統的說法很清楚，「這一刻，我們同所有民主陣營的夥伴們，都和香港人民站在一起。」

他說，台灣和國際民主國家站在同一陣線，呼籲北京重視對香港的承諾，也呼籲北京不要造成更嚴重的情勢，要重視香港的民主與人權，這點很清楚也很明確，絕非如國民黨主席江啟臣所言，是跟北京站在一起。

(中時 )