中國人民銀行（大陸央行）行長易綱日前表示，數位人民幣目前的試點測試，還只是研發過程中的常規性工作，並不意味著數位人民幣正式落地發行，何時正式推出尚沒有時間表。

《新華社》報導，易綱表示，法定數位貨幣的研發和應用，有利於高效地滿足民眾在數位經濟條件下對法定貨幣的需求，提高零售支付的便利性、安全性和防偽水準，助推大陸數位經濟加快發展。

他說，大陸央行早已開始法定數位貨幣的研究工作。2014年，成立專門團隊，開始對數位貨幣發行框架、關鍵技術、發行流通環境及相關國際經驗等問題進行專項研究；2017年底，經批准，大陸央行組織部分實力雄厚的商業銀行和相關機構共同開展數位人民幣體系（DC／EP）的研發。DC／EP在堅持雙層運營、現金（M0）替代、可控匿名的前提下，基本完成了頂層設計、標準制定、功能研發、聯調測試等工作。

易綱指出，目前，數位人民幣研發工作遵循穩步、安全、可控、創新、實用原則，先行在深圳、蘇州、雄安、成都及未來的冬奧場景進行內部封閉試點測試，以檢驗理論可靠性、系統穩定性、功能可用性、流程便捷性、場景適用性和風險可控性。

(旺報 )