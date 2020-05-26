曾珮瑜、苗可麗、周蕙一起現身宣傳《做工的人》。（盧禕祺攝）

HBO Asia、myVideo原創影集《做工的人》播出至今口碑持續爆棚，「工地大嫂」苗可麗、「地方媽媽」曾珮瑜與客串演出的實力派歌手周蕙，26日一起現身受訪，苗可麗劇中面不改色大開薛仕凌「老二大支」黃腔，她受訪時笑稱：「這就是當演員的好處！」透露過去在電影《軍中樂園》時還曾抓住阮經天的「那裡」，如果苗可麗本人當然不敢這樣做，一旦化身劇中的角色，「就是一塊很小的蛋糕，還滿享受的。」

劇中做工的人生活大多艱苦，苗可麗回憶，自己剛出道發片後，也曾因星途發展不順，陷入身上連500元都沒有的窘境，當時她在咖啡店打工，有次前來送滷味的伯伯聽到她提到身上快沒錢了、不知如何是好，沒想到數日後，伯伯再來送滷味，她打開袋子一看，竟掉出裝有2千元的紅包，讓她覺得心酸又感動。

事隔約20年，她某日很懷念伯伯的滷味，找上門時，從門縫中發現對方坐在椅子上行動不便，原來是發生車禍無法做生意，但伯伯還把她的電話號碼寫在月曆紙上，且放在電話簿的第一張，說等他好了會通知她。那份感動心情，令她至今難忘。

回憶拍攝過程，苗可麗表示因為是在工地實景拍攝，「很怕又很累，工地裡地板都很危險，有些地板只是放一塊板子，底下是空的，不小心就會踩空，就有工作人員踩到釘子，所以要穿硬底鋼鞋，每次走路都要戰戰兢兢。每天開工都要拜拜求平安」。她劇中與三個「噗嚨共」對戲最多，她笑說一開始都叫李銘順「銘順哥」，結果發現對方比她還小幾個月，「他真的好敬業好相處，每天都在討論昨天吃什麼好吃的，還會一大早腳踏車去菜市場吃東西，他很喜歡魷魚羹，按摩也是，會認真跟我討論幾號師傅，是用真心在跟我們相處。至於安順哥，跟他演戲超輕鬆的，好的對手就是這樣，根本不用演。」她也大讚飾演「阿全」的薛仕凌，「沒想到他這麼會演戲，一開始都不說話，超安靜超有禮貌，尤其只要長輩在講話都不開口」，她還誇薛仕凌很帥，笑說「我太老了，可能女兒有機會」。

曾珮瑜詮釋的地方媽媽「美鳳」，婚後辭掉了原本櫃姐的工作，嘴巴愛嘮叨猶如機關槍的她，每一次嚴厲責備老公阿祈（李銘順飾演），都是為了不讓他的白日夢破滅了這個家。上一集公公病逝，美鳳趕回家跪在靈堂前痛哭，展現出強勢性格中脆弱的一面，令觀眾都紅了眼眶，曾珮瑜表示，「拍完才發現流了超多汗，幾乎全身也都濕透了，造型組還要用吹風機幫我把風衣吹乾，真的有痛哭一場的感覺。」曾珮瑜希望透過這個角色能夠讓大家更珍惜自己的老婆或是媽媽。

實力派歌手周蕙客串演出「拆板模臨時工」珮珮，劇中不說話的她，有一場在工地邊拔釘子邊唱歌的戲，讓她內心小劇場爆發，直呼：「這比要講台詞還恐怖！」周蕙這次參與客串最大的收穫是可以近身和李銘順、游安順、苗可麗及薛仕凌這群「戲精」對戲，「就像在海景第一排、超級VIP搖滾區裡欣賞他們的演出，覺得太爽了！」她透露自己原是學戲劇的，只是一直沒有機會去嘗試，客串只花3秒思考立馬答應。對於劇中因波濤洶湧好身材吸引一堆「豬哥」流口水，她自豪地說，以前都是刻意隱藏起來，「我一直都很有料啊！是真槍實彈！」

周蕙在第三集已出場亮相，全身扮相一度讓觀眾認不出來是她，本週將解鎖她的來歷，原來珮珮不堪丈夫長期酗酒家暴，躲避到工地投靠「昌嫂」苗可麗，在工地裡不說話卻擁有一副好歌喉，會在工地裡唱歌，周蕙開玩笑說：「我就是因為這個角色沒有台詞才接的！」她也表示，像珮珮這樣子的人很常聽到、看到，卻不曾體驗過那樣的生活，在定裝時，就覺得「哇，有一種穿越的感覺，這種角色扮演的感覺實在太奇妙了。」劇中她拆板模的身手俐落，拍攝時是現學現賣，「拆板模是一個需要細心的工作，因為板模上面有很多釘子很危險，很怕人家不小心被釘子勾到、刺到受傷，然後動作要快，有一個『屈勢』，不能柔柔弱弱的，在工地裡做工是分秒必爭。」

周蕙原以為沒有台詞應該很輕鬆，到了現場才知道「根本不是這麼一回事！」珮珮有一場在工地邊拆模邊唱歌的戲，需要很自然、很隨意地唱出來的感覺，她當時才剛拿到歌詞，還有點記不住，但又要演得像記得住，內心小劇場非常慌張，「原來邊演邊唱比講台詞還恐怖！」最後她把自己想像成歌手在拍MV對嘴的那種感覺，只是這次手部動作比較特殊，甚至自我調侃：「而且是我第一次拍對嘴素顏喔。」

與多位實力派演員對戲，周蕙形容：「我就像身歷其境的在看他們表演。」她對同樣是歌手出身的薛仕凌更是讚不絕口，「對他的印象就是大嘴巴團體裡的偶像男生，近距離看到他的演出，尤其台語竟然可以溜成這樣，真是嚇到我了，覺得他演得非常好，很自然，我覺得他們都是戲精。」劇中幫助珮珮到工地上班的苗可麗，也不吝誇獎她，「就覺得女神欸！不過看著她〈約定〉的旋律一直跑出來。」

劇中由周蕙親自演唱的插曲〈值得被珍惜〉同時對應著角色珮珮的心情，「她希望自己是一個值得被珍惜的人，感覺上滿令人感到心疼的，就像很多小人物都有自己心裡頭的苦，但不是所有的人都能夠理解。」周蕙也相信這個角色即使現在失去信心，但內心應該還是勇敢的，「就像在蓋一棟大樓的時候，每一個人都像是一個小小的螺絲釘，有絕對存在的必要價值。」

《做工的人》已走到精彩的最後兩集，製作團隊邀來超人氣馬來貘插畫家Cherng合作，推出戲劇聯名貼圖「做工的貘」在今（26）日同步上架，為所有為夢想打拼的做工的人注入滿滿的能量。

(中時 )