「認同台灣這次防疫做的好，當然要買台股的防疫股。」這是近日在代操之間談論的熱門話題，不少操盤人因為掌握了2月起漲的防疫股大行情，從恆大、康那香、亞諾法、寶齡富錦、高端疫苗等，今年至今的績效已經超越去年全年！

以績效來看，今年對於選到防疫股的人來說，屬於一個好年度，而這個好年度建立在台灣的防疫成效領先全球，國內疫情並不嚴重，並且未來可望幫助其他國家之上；「認同台灣防疫成果，進而買進防疫股」成了股市贏家的共同特徵。

為什麼許多認同台灣防疫成績的人，這次卻沒有順從自己的心意，買進防疫股呢？背後的原因有很多。有些人心中不認同台灣的防疫成果，存有很多疑惑，根本不敢買防疫股，自然沒賺到這一波的錢，而有些人認為防疫股只是炒作，只是生產口罩、體溫計、試劑等，看起來沒什麼技術層次的產品，憑什麼飆漲？於是自己跑去買訴求高科技，股價跌深的電子股，結果看壞的防疫股漲了至少30%~50%，而看好的電子股卻只漲了3%~5%，當然也錯過這次致富機會。

台灣防疫表現亮眼對台灣相關企業在國際上的形象一定有加分作用，後續不僅是在營運上能受益於國內疫情防控，甚至未來也有機會拿下更多的海外訂單，發展前景看好；對比一些電子股，其營運一方面受到全球終端消費需求減弱，另一方面遭遇客戶砍單，發展前景保守看待，誰好誰壞高下立判。

想要賺到防疫股的錢，投資人一定要拋開偏見，首先對台灣的防疫產業，甚至生醫產業要有信心，接著要觀察資金有沒有持續流入，如果有了想要買的股票，但是心中仍有罣礙時，不妨告訴自己至少先買一張，把風險控制在一張也是一種實踐的體驗。

「一個台股、兩個世界！」是今年台股的一大特色，贏與輸的分別在於有沒有認同台灣的防疫成果，然後將其付諸行動。不認同台灣防疫成果進而錯過防疫股就算了；最可惜的是認同台灣防疫成果，卻沒有買進防疫股賺錢的人， 這跟口口聲聲看好台灣半導體產業發展，卻不敢抱著台積電又有什麼分別呢？

(中華財經台分析師蔡正華)

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(中時電子報)