美國生技公司Novavax25日表示，公司的新冠肺炎疫苗展開第一階段人體測試，成為全球最新進入人體測試階段的新冠肺炎疫苗。

Novavax表示，將在澳洲墨爾本和布里斯本，招募131名年齡介於18歲至59歲的志願者參與第一階段測試，以了解代號NVX-CoV2373的疫苗是否對人體安全，並能引發免疫反應。初步測試結果預計在7月出爐。

若是初步測試令人滿意，Novavax計劃擴大進行第二階段測試，擬在美國等多個國家進行試驗，並擴大受試者的年齡層。該公司表示，第二階段將測試疫苗是否能降低新冠肺炎風險。 Novavax 26日已在墨爾本對6名志願者注射疫苗。

新冠肺炎疫情肆虐全球，全球生技和製藥公司正加緊疫苗研發和測試腳步，全球目前至少有十種新冠肺炎疫苗正在進行人體測試。

Novavax執行長埃爾克（Stanley Erck）受訪時表示，在確認疫苗是否安全有效之前，公司已經開始準備大規模生產。公司通常會等待六至九個月才開始生產。

埃爾克表示，公司甘冒風險開始大量生產疫苗，因為時間是現階段最要緊的事。

Novavax研究長葛蘭（Gregory Glenn）博士在線上記者會表示，在測試疫苗的同時，公司也抱著期望疫苗有效的心情準備生產事宜。

由於Novavax已經開始部署生產工作，2020年底前至少可生產1億劑疫苗，2021年的產量可望達15億劑。

根據世界衛生組織（WHO）數據，全球正在開發的新冠肺炎疫苗超過120種，美國生技公司Moderna和製藥大廠輝瑞（Pfizer）皆在進行人體測試。

Novavax的研發獲得挪威非營利機構流行病預防創新聯盟（CEPI）贊助，CEPI承諾資助該公司3.88億美元研發新冠肺炎疫苗。

(工商 )