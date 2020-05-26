近年來抖音（TikTok）平台迅速竄紅，靠著短視頻打入歐美國家，甚至成了4月份全球手機App收入排行榜冠軍。美國一名女子托雷斯（Krista Torres）將清洗草莓的方法傳到抖音上，她先將草莓浸泡到鹽水裡，沒想到30分鐘過後，竟驚見草莓的細孔中有白色蟲子鑽出，讓她震驚表示「天啊，我快要嘔吐了！」

根據《太陽報》報導，不少人看到托雷斯的影片後，紛紛動手做起實驗，一名女網友甘布里爾（LaurenMcKenzie Gambrell）在清水中加進白醋、鹽巴，接著將草莓浸入，不久後真的看見水面浮著一層汙垢以及大量小蟲，讓甘布里爾直呼：「活了25年，是抖音教會我如何清洗草莓！」

環保工作團體（Environmental Working Group，簡稱EWG）日前針對3萬5200多項非有機蔬果進行分析，根據最新報告指出，至少有98%的草莓樣本被檢驗出含有農藥，是所有品項中農藥殘留最為嚴重的蔬果，擊敗已經蟬聯5屆冠軍的蘋果，人類若將過多農藥吃下肚，恐引發癌症、生育等問題。

(中時電子報)