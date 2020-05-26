美國總統川普位於佛羅里達州的私人招待所--海湖莊園（西班牙語：Mar-a-Lago）。（美聯社資料照片）

美國總統川普23日搭乘座車前往位在維吉尼亞州的川普國家高球俱樂部（Trump National Golf Club）。（美聯社）

忍了75天，美國總統川普23日終於解禁，前往高爾夫球場重拾最愛的高爾夫球運動。綜合NBC News、Daily Mail報導，美國總統川普23日上午戴著白色球帽，搭乘座車前往位在維吉尼亞州的川普國家高球俱樂部（Trump National Golf Club），這是他睽違75天，首度重拾最愛的高爾夫球運動。

美國雜誌《The Root》今年2月發布的一項報告稱，美國政府在川普高爾夫之旅上花費的錢，可以使他成為全美收入第10高的運動員。而下列6個數據，可以看出川普打高爾夫球花了多少美國納稅人的錢。

1.上任后266次到訪高爾夫球場

據高爾夫新聞網（GNN）報導，川普自2017年1月20日就任美國總統直至2020年5月24日，一共到訪高爾夫球場226次。

川普就任總統的第一年，到訪高爾夫球場的次數為91次，第二年為76次，第三年為91次。他基本在自己名下的高爾夫球場運動，除了兩次在日本和安倍首相同行。

2.平均4.92天打一次高爾夫球

據CNN報導，按照目前的數據，川普平均4.92天打一次高爾夫。川普曾多次批評歐巴馬沉迷打高爾夫。根據統計，歐巴馬在8年的總統任期內，總計打了333次高爾夫，平均8.77天一次。

3.高爾夫球差點：2.8

所謂「高爾夫球差點」（Handicap），是指高爾夫球員成績與標準桿之間的差距。例如一般水準在85桿，標準桿為72桿，差點就是13。差點越低意味著水準越高。

據《衛報》報導，川普向美國高爾夫球協會提交的數據顯示，他的高爾夫球差點為2.8，但是外界普遍認為這個數據可信度不高。

4.高爾夫球齡超過52年

全球權威高爾夫期刊《Golf Digest》報導，川普曾在一次採訪中透露，他是在大學開始打高爾夫球的。他於1968年從賓州大學華頓商學院畢業，也就是說，川普從接觸高爾夫球至今已超過52年。

5. 打一輪高爾夫平均花費60萬美元

高爾夫新聞網（GNN）報導，川普打一輪高爾夫球的平均花費約為60萬美元，包含乘坐空軍1號往返費用、隨行人員的薪水，還有特勤局人員的安保費用等。

美國空軍1號單次的飛行費用高達20萬美元，美國特勤局人員時薪約為50美元。如果川普前往海湖莊園打球，還需要出動海岸警衛隊，保證附近水路的安全。海岸警衛隊的相關部署一天約花費23萬美元。

6.海湖莊園之旅花費納稅人1.338億美元

位於美國佛羅里達州南部棕櫚灘的私人高爾夫球俱樂部兼度假區海湖莊園（Mar-a-Lago），是川普名下的家族企業。《赫芬頓郵報》統計，自川普上任至今年2月底，在海湖莊園與高爾夫有關的旅程共有29次，花費美國納稅人1.338億美元。

(中時電子報)