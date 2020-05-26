中信兄弟隊6月在洲際棒球場將進行14場主場賽事，目前開放進場觀眾人數2000人，由於後續會再調整開放進場的限制，球團先開放6/2-6/11的賽事售票。

中信兄弟主場售票規定。（中信兄弟提供／廖德修台北傳真）

目前仍將球迷集中於內野，暫不開放外野座位區。票價分為平日及假日，內野全票可使用會員折價券；半票資格為學生、65歲以上年長者及115公分以上孩童（進場均需查驗相關證件），另為落實實名制，且有入場人數限制，如有115公分以下幼童，入場也需購買半票。

購票管道使用「中信兄弟售票網」及「中信兄弟售票APP」，當天球賽門票販售至開賽後2小時，現場票務窗口僅提供補票及諮詢協助，不開放售票。使用網路購快速便利，且使用中信兄弟聯名卡網路購票，享平日內野全票6折、假日8折優惠。

為維護中信兄弟會員權利，將開放會員優先購票。27日將開放季票會員至中信兄弟官方網站重新選位及購票，全面開放進場後，季票會員將以開季前選擇之原座位為主；28日開放猛象會、艾樂粉會、親子象會及中信兄弟聯名卡（邀約制）購票，29則全面開放售票。

雖然疫情趨緩，球賽現場仍會採取嚴格的防疫措施，除了基本的配戴口罩及保持安全社交距離，現場量測體溫超過37.5度或強烈咳嗽者也不得入場。

成功購票球迷需憑QRcode入場，並攜帶附有照片之實體身份證件（身份證、健保卡、駕照等）以利查核，入場也需填寫「觀眾入場健康聲明書」，且需按照購買之座位號碼入座（全區採梅花座），勿任意變更座位。

此外，現場有開放餐飲攤位，入場禁止攜帶外食（零食）及酒精類飲料。

(中時 )