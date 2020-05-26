Boy in Italy stays calm as brown bear emerges from bush just metres away from him(影片源自Youtube)

遇到棕熊該怎麼辦？這一家人做了完美示範保住性命！來自義大利的一名12歲男童亞力山大（Alessandro），與家人到馬爾加諾瓦（Malga Nuova）野餐，結果山坡上突然出現一隻棕熊，距離男童身後僅不到幾公尺，但男童淡定聽家人指示，逃過一劫。

從家人錄下的影片可以看到，山坡上有一隻棕熊的身影，緩緩朝男童方向前進，還一度兩腳站立，緊盯眼前的男童，狀況緊張又危險，但男童手拿塑膠袋，一邊小碎步往下走，腳步非常緩慢，幫他拍攝的爸爸雖然快嚇死，但一家人都很冷靜處理危機。

直到男童離開棕熊的範圍，危機總算解除，根據外媒報導，棕熊當下並沒有表現出攻擊性，且父親與亞力山大做了很好的示範，就是冷靜的小碎步走掉，沒有露出嚇到的、或是要逃跑的樣子，因為如果棕熊感到威脅，就會發動攻擊，而父子倆用溫柔口氣交談，沒有讓棕熊感到危險，一家人才順利全身而退。

(中時電子報)