澳門賭王何鴻燊今(26日)在香港養和醫院病逝，享耆壽98歲。他一生傳奇，以一己之力，將澳門從一個邊陲小城，變成世界聞名的賭場，感情世界更是精彩，擁有4妻17兒女。只是隨著何鴻燊的逝世，也讓他高達2兆台幣的財產會怎麼分配成為外界關注焦點。

但其實早在四房梁安琪兒子何猷君去年喜獲麟兒，卻遭網友酸「又能分到一大筆（遺產）」，當時何猷君火大反擊：「錢早就分完了，去看看新聞吧sb」。其實2018年何鴻燊退休前，就有媒體披露，二房成為最大贏家，其中最重要的兩間公司澳博和信德，都由二房女兒接手，何超鳳接澳博主席、信德主席則是長女何超瓊擔任。

不過何鴻燊也沒有虧待三房和四房，兩人都在澳博董事會中站佔據了核心位置，反而是原配黎婉華的子女被隔絕在了家族核心業務之外。

另外從何鴻燊病逝後，何家人召開記者會時的站位，似乎也能一窺玄機。四房家人全體現身面對媒體，由二房女兒何超瓊站中間，全程代表發言，右手邊分別為大房女兒何超賢與四太梁安琪，左手邊則分別是二太藍瓊纓、二房長子何猷龍與三太陳婉珍，連網友也忍不住大讚「何超瓊還是厲害，一眾太太還有兒女都在，居然還是由她代表發言」！

另外，網傳何鴻燊擁有4妻17子女，四太梁安琪除了何猷亨、何猷君兩個兒子，還生下何猷佳這個小兒子，但令人奇怪的是，何猷佳從未在公開場合現身。對於此傳聞，四房方面也澄清根本沒有何猷佳這個人，今日賭王離世，也沒有看到何猷佳現身，謠言不攻自破，因此正確來說，賭王僅有4妻16子女。

(中時電子報)