新冠疫情改變市場很多舊例，惠譽信評就觀察，中國大陸保險業在疫情期間面臨的曝險情況超乎一般的想像，大部分受評中資壽險公司的資本水準都下降，有四分之一業者的信評展望被轉為負向，非壽險的產險及其他業者之資本緩衝反而保持穩健。

另一方面，惠譽認為，此波疫情讓社會大眾愈加認識到保險當中，保障功能的重要性，健康險需求正穩健增長，依據中國銀行保險監督管理委員會的統計，2020年第一季度健康險較去年同期增長17％。

至於產險公司業務占比極高的車險，則因疫情限制居家隔離，交通事故有所減少，惠譽預計，車險賠付率將小幅改善。2020年第一季度非壽險公司車險險種的直接承保保費同比下滑2％～3％，疫情也應不會使中國非壽險公司出現巨額賠付。

惠譽信評表示，過去4星期期間就疫情的衝擊對16家中資保險公司的評級進行檢視，結果有四家中資保險公司的評級展望從穩定調整至負面，並確認它們的保險公司財務實力（IFS）評級，「採取的負面評級行動，是基於預計中資壽險公司的經營盈利能力將下降。」

惠譽預計，有兩大因素衝擊壽險公司的收益，一是疫情下客戶對面對面互動的回避，將令壽險公司新業務價值的增長受挫，另一是資本市場波動及固收投資工具等經常性收益率的下滑，將侵蝕保險公司的利差收益。

(工商 )