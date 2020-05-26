古代很流行童婚跟童養媳，很多女孩子沒多大就成為了別人的小媳婦，特別是大多數女子剛滿13歲左右還沒發育成熟，就被早早安排嫁人。這是為什麼呢？由於古代生活水準較低，財力不允許自己多養女兒幾年。

古代是一個封建思想根深蒂固的社會，父輩總希望自己的女兒越早嫁出去越好，不管是否成年，嫁了就完事，而大多數有女兒的古代家庭，都會選擇在女兒13、14歲的時候嫁掉，其中道理很簡單，主要是古人的生活水準較低，財力不允許自己多養女兒幾年。

首先，中國歷代均是農耕社會，老百姓看天吃飯，而多口之家，糧食往往不夠吃，所以大家經常都吃不飽，日子久了就造成營養不良，成人看起來面黃肌瘦，特別是不管秋收多少，糧稅都得按時准量上繳，這時候貧窮的農戶就不得不想辦法減輕負擔。

因此，嫁女兒就是農戶的最佳減壓辦法，有男兒的家庭沒嫁的道理，但女兒就不同，嫁出去不僅能減少口糧需求，還能收到嫁妝彩禮，這些東西足夠養活一個即將餓死的家庭，而幼小的女兒嫁過去後，也能養活自己，及早為夫家生兒育女，過上美滿的家庭生活。

基本上，早婚對古人來說算是一件兩全其美的「好事」，不過，值得注意的是，古代因受到儒家文化薰陶，一般都有重男輕女的思想，大部分人希望生個兒子傳宗接代，如果生了女兒，當然會想把她早點嫁出去，加上古代是父系主權當家，母親很少有發言權，所以女兒一旦長髮及腰，不嫁也得嫁，鬧騰的就被五花大綁的嫁。

其次，健康問題。由於中國古代的醫療水準較低，透過中醫很難治癒各種疑難雜症，特別是一些婦科病，老中醫們更是無從下手，如果一個女子患上婦女重病，那麼意味著即將要結束生命。而古代的幼齡女童，一旦迎來初潮，就代表著自己「長大成人」了，那麼家人就會為了安全起見，及早把女兒嫁了，不僅百姓這麼認為，就連歷代的一些朝廷都主張女子早嫁。

第三，國家政策規定。諸如南北朝時代，北周武帝宇文邕就曾下旨規定，凡是女子者年滿12就需嫁人，不然會被懲罰；到了大唐盛世時期，朝廷允許唐朝女子的最晚結婚年齡為14歲，其實這不算什麼，最嚴格的懲罰據說是在漢朝，當時漢惠帝就下令規定，漢朝女子長及15歲就必須成婚，若是超齡未結者，就需處罰五倍糧稅，想想看，一個普通農戶繳一年的糧稅都異常艱難，如果被罰五倍的話，等於是要了一家老小的性命，故此為了家庭，當女兒的就必然得早早嫁人。

最後，古代經常兵荒馬亂，男兒被派往戰場殺敵，但戰爭往往都是兩敗俱傷，隨著戰爭的頻繁發生，人口自然會減少，古代朝廷為了擴大自己的軍隊，就提倡早生優生政策，因此妙齡的女子就成為犧牲目標，剛到初潮就被判定長大成人，故此被嫁了出去，為丈夫生育兒女，一方面是給家族傳宗接代，另一方面則是提升國家勞動力，給予軍隊增加新生兵源。

(旺報 )