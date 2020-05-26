55歲「三金影帝」吳朋奉驟然辭世，留給影迷與親友無限哀痛，于子育（琇琴）曾在電視劇《含笑食堂》、電影《黑白》兩度和戲外單身的吳朋奉演夫妻，她說一早聽到噩耗時覺得震驚又很揪心，她在臉書表示「好難接受的事，人生無常 ⋯永遠的影帝-朋奉哥永別了」，並謝謝7年前《含笑食堂》受到他的照顧和提攜，「謝謝您，祝福您 一路好走！」

于子育想起7年前第一次合作時，她原本因為對方是影帝，覺得緊張、有點怕怕的，加上自己台語不是很好，更是忐忑，不過吳朋奉總是很有耐心指點她台語。後來拍《黑白》時，因為比較熟了，常常玩開，有一場他因為看黃色書刊被她在玩鬧中呼巴掌的戲，當下因為入戲，她打了兩、三下，導演喊卡後，她連忙道歉，沒想到吳朋奉毫不介意跟她說：「不要緊啦！我覺得很爽！就是要這樣打才對味！」她說，吳朋奉當時一直告訴她拍戲時就是要自然，情緒來了就真的打也沒關係。

後來有幾次在綠光劇團的聚會上碰面，兩人總是超開心打招呼，他每次都會親切叫她「老婆」、「琴耶（琇琴）」，想到這，她就難過不捨。她說吳朋奉不僅人好，又很會演戲，根本已經是國寶級演員，他私下個性可愛，也是重感情的人，看起來害羞，喝了點小酒後才會敢開玩笑，聊天也會變得很感性。

(中時 )