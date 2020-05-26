元富證券26日推出智能客服「小新」Chatbot，「智能客服機器人+密碼服務」組合為業界首創，24小時為客戶即時排除密碼解鎖、變更、補發等常見問題，以及證券報價商品行情查詢等服務。總經理李明輝表示，元富考量使用者體驗，智能客服仿真人回覆，可即時為客戶解決痛點，更能有效縮短客戶等候時間。

據元富客服中心（Call Center）進線系統資料顯示，近七成的客戶致電客服中心，皆是詢問密碼解鎖、變更、補發或電子交易憑證相關等重複性問題，對此，元富證券推出智能客服「小新」Chatbot作為解方，也是順應金融科技潮流，致力數位金融（Fintech）發展的成果。

「小新」於元富證券官方網站及手機網提供24小時線上服務。第一階段三大功能包括（1）AI智能對話：突破一問一答的限制，透過智能客服自然語言分析技術、從對話中收集相關聯的訊息，利用上下文邏輯串接起客戶提問，做到準確判斷客戶所需，為客戶線上即時處理密碼變更、解鎖、補發等作業。

（2）知識庫FAQ導入：以電子交易作業常見問題FAQ知識為主，Chatbot會提供最適切的解決方法；（3）證券報價商品行情查詢：輸入股票代號或名稱，提供即時商品行情。此外，「小新」亦結合了元富證券官網等資料庫，提供包含熱門資訊、最新消息、新手上路等豐富的實用資訊，彈指間滿足投資者多元詢答需求。

「小新」具深度諮詢能力，能精準快速解決顧客問題，透過自然語言分析技術（NLP）及大數據分析，有效學習元富證券各項業務，將證券專業知識轉化成為元富專屬的智能知識庫。元富智能客服以客戶為中心，依照不同情境給予即時的幫助，提供客戶創新的證券服務，亦提升元富智能券商的形象。

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