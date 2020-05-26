羅宏正綁成禮物獻身鍾瑶。（三立提供）

台視、三立週日偶像劇《跟鯊魚接吻》本週日將播出最終回，劇中「鯊魚CP」鍾瑶、羅宏正修成正果，歡樂舉辦婚禮，眾人還大鬧洞房，把羅宏正用棉被包覆，用緞帶綁起來，當成禮物送給鍾瑶，兩人26日現身媒體餐敘，高談洞房趣事，羅宏正被大家虧說端午節還沒到，怎麼把自己綁成粽子，更說畫面好像要侍寢女皇帝，笑翻全場。

劇中洞房之夜，羅宏正把自己綁上緞帶當成禮物送給鍾瑶，不料卻被笑是粽子，不是禮物，更被虧很像是皇帝要侍寢的嬪妃，鍾瑶則是翻牌的女皇帝，對此羅宏正表示被綑綁的過程其實很累，不能坐下也不能上廁所，只能站著，因劇情需要拆拆綁綁來回共三次，每綁一次至少要花15分鐘，羅宏正無奈笑說：「沒有侍寢的感覺，只有被罰站的感覺。」

原本鍾瑶想要直接撲倒羅宏正並跨坐在他身上，詮釋瘋狂拆禮物的感覺，也很符合鍾瑶角色的個性，和導演經過討論後，決定用比較挑逗、情趣的方式呈現，羅宏正說這一場戲看到了鍾瑶從沒展現過的那一面，演起來滿過癮的。

羅宏正綁成禮物獻身鍾瑶。（三立提供）

是否有鬧洞房的經驗，羅宏正說因為很怕之後被整回來，所以不敢鬧別人，鍾瑶在旁語出驚人：「那就先結婚呀！」笑說先結婚就可以大肆鬧別人的洞房，不怕被整回來，沒鬧過洞房的羅宏正，還以為要在新房「全程觀看」是否將「任務」執行完畢，讓全場意外笑翻。

鍾瑶表示如果是自己的婚禮，絕對會喝到底，不怕被灌醉，她對自己酒量有自信，沒有在外面醉過而露出糗態，就算醉了也會ㄍㄧㄥ到把朋友都送回家後，自己到家再倒地，將來自己的婚禮也不怕被鬧，還說她的朋友應該可以玩很兇，自己也可以玩得很開，所以不怕。

(中時 )