金鐘影帝吳朋奉於自家陽台驟逝，享年55歲，經紀人今日證實死因為腦中風昏迷致死。腦中風是常見死因之一，急診醫師田知學指出，腦中風可歸類為「血管破裂出血型」和「血管阻塞型」，然而這2種類型患者若出現昏迷，最好的治療方法，就是「氣切」。

田知學接受《ETTODAY新聞雲》採訪，腦中風好發在中高齡、有腎臟病、三高（高血壓、高血脂及高血糖），以及有吸菸史的族群身上，基本上腦中風就是血管問題，所以可以分為「血管破裂出血型」和「血管阻塞型」2大類型。

血管阻塞型常發生在冬季，特別是患有3高的病患血管收縮後造成血管狹窄，血液無法正常送至大腦，導致中風；夏天則易出現血管破裂出血型，因高血壓疏於控制，造成血管膨脹破裂，導致血液供應量不足猝死。

田知學表示，這2大類型患者只要陷入昏迷，就沒有辦法正常呼吸，生活機能無法自理，此時就需倚賴呼吸器輔助。最好的方式是「氣切」，從脖子開一個洞後，讓機器通過，傷口日後也能遇合。不過特別要注意的是，腦中風的患者只要發作後，大部分都會留下後遺症，生活都從此變調，養成持續運動的生活習慣更重要，特別是不要抽菸。

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(中時電子報)