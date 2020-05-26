影帝吳朋奉今日被姪女發現在家中過世，死因為腦中風，有不少演藝界名人紛紛發文悼念，對此，知名編劇、導演吳念真也遺憾地表示，「你的演法也太突兀點了吧？機器還開著，燈光未收，導演還沒喊卡你就走了」。

吳念真先在臉書上透露，自己和吳朋奉並不熟稔，只是有找過對方演出舞台劇《人間條件3》，回想起兩人的互動，吳朋奉當時笑嘻嘻地對他說，其實我早知道有一天你一定會找我，因為我們的「氣口」很像。之後，他也陸續找吳朋奉拍了茶飲廣告，但兩人的接觸好像也僅此而已，其他的也就剩下年節或生日時彼此幾個字的簡訊。

直到有一天，吳念真看見了《浪子回頭》MV，最後一幕短短幾秒的鏡頭，讓他忍不住在半夜傳簡訊給吳朋奉，「你表情變化所傳達出來的複雜情緒好像可以當教材」，而隔天就收到了吳朋奉的回應，「謝謝。演員就是靠這個吃飯的啊！」，但這也是2人最後一次的對話。

吳念真寫道，「你就令人無語地離開了」，雖然理解人生無常，但「你的演法也太突兀點了吧？機器還開著，燈光未收，導演還沒喊卡你就走了」，最後，他也祈禱，「朋奉，瀟灑地去吧，願無牽掛」。

(中時電子報)