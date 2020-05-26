網友看到價格紛紛縮手，直呼「我OK 你去買」，但也有人指出這款口罩本來就貴，藥妝店5片就要79 (圖／好市多官網)

新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心宣布將在6月1日解除口罩管制，不過知名美式賣場好市多已經搶先一個禮拜開賣醫療口罩，只是價格曝光後，不少網友傻眼，直呼買不下去。

好市多在線上通路中，販售了一款名為「超快適系列一般醫用口罩」，1包5片口罩，一共有10包，售價為599元，換算下來一片售價12元，每位會員憑1卡限購1入。好市多解釋，此款口罩預計販售到28日，待6月1日解禁後做出調整。

消息傳到PTT後，不少鄉民紛紛表示買不下去：「你先囤 我ok」、「現在根本不用搶吧」、「過去好市多的中衛醫療口罩是200片賣285元」、「抱歉，我等到6月1日」、「去藥局就好，根本免排隊」、「50片599，我OK 你先買」，但也有人解釋：「這款本來就貴，藥妝店賣5片79，好市多的確比較便宜」、「寶雅就有在賣，是真的貴」、「棉絮太多不好用」。

(中時電子報)