俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）週二宣布，將在6月24日於莫斯科和其他城市，補舉行勝利紀念日遊行。

俄國衛星網報導，由於俄羅斯遇到新冠病毒疫情，採取了城市隔離措施以遏制疫病的擴散，使得5月9日的「衛國戰爭勝利紀念日」沒有大規模的陸軍遊行，對此普丁感到相當遺憾。

普丁說，在與國防部長討論後，仍然認為衛國戰爭勝利日的紀念意義重大，他說：「我下令為紀念在俄羅斯首都和其他城市的衛國戰爭勝利75週年閱兵式做準備。紅場上有為莫斯科而戰、為列寧格勒保衛，為史大林格勒而戰，紀念解放歐洲，佔領柏林的軍人。」

普丁表示說，軍方仍應保持最高安全標準，不能讓所有參與者遇到任何危險。

今年5月9日，莫斯科的勝利紀念日活動只有飛行表演，軍機與直升機飛掠紅場。當局承諾在冠狀病毒的危險消失後，再舉行主要活動。

到目前為止，俄羅斯已經確診了超過36萬2千例COVID-19病例，其中一半以上在莫斯科。所幸，俄國的死亡率一直保持的較低，死亡人數為3807人，而康復者的人數已超過13萬1千人。

(中時電子報)