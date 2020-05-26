金管會主委黃天牧新官上任，力推六大興利方案，預計8月底前完成規劃措施，預計1至3年陸續執行實施，並進行滾動式檢討，以金融發展「長治久安」為目標；黃天牧所提的六大興利方案，包括公司治理3.0永續經營藍圖、保險業新一代清償能力制度、信託制度2.0、綠色金融行動方案2.0、金融科技發展路徑圖以及金融資安行動方案。

黃天牧今首度舉辦上任記者會，除闡述六大興利方案外，還透露上任雖然僅短短七天，最想找科技業者面對面溝通，傾聽他們對金融科技發展的看法與見解，預計6月底前成行。

受到新冠肺炎疫情影響，已打亂全球經濟、金融市場，政治環境也更為複雜，黃天牧警示，接下來黑天鵝、灰犀牛會常常出現，金管會的監理政策更要以審慎的態度「超前部署」。

黃天牧進一步指出，國際政治、經濟變化未來更無法預知，金管會監理態度要「臨淵履薄」，可以抱持自信，卻不可自滿，唯有超前部署才能讓突如其來的風險降至最低。

面對國際政治、經濟的不可預測性，黃天牧鼓勵金管會的同仁，秉持蘋果創辦人賈伯斯「虛懷若愚，求知若渴」的精神，要扮演好的主管機關，應該具有創新能力，監理過程符合比例原則，並鼓勵市場競爭機制，以國際化的角度提升監理制度。

(中時 )