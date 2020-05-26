一名19歲的大二女學生被父母推進急診室，整個人暴瘦只剩32公斤，醫師檢查後發現她言重營養不良，貧血、腎功能壞掉，她的手毛、鬍子密布，還有如男生的「陰毛長到肚臍」，仔細詢問才明白，原來她是因為失戀打擊過大。

急診科醫師田知學在《醫師好辣》節目中分享，某天急診室有一名19歲女大生，被父母用輪椅推進診間，要求醫師「趕快幫她打營養針」，只見一個身高165公分，體重卻只有32公斤，一看就像是厭食，營養出問題的女生，檢查後發現她有貧血、腎功能壞掉，血是酸的，就連電解質也不平衡。

醫師發現女大生鬍子多、手毛多。（圖／翻攝自醫師好辣Youtube）

原來女大生竟是愛上自己的男生好友。（圖／翻攝自醫師好辣Youtube）

女大生自述肚子不舒服，醫師發現她臉色因貧血而蒼白，且鬍子及手毛密布，拉起衣服替她檢查腹部時，竟發現有如「男生的陰毛長到肚臍」，皮膚外觀有如男生，她更表示，自己的生理期已經長達半年沒有來，醫師緊急會診婦產科及身心科，調整厭食問題後，才明白她是失戀，導致把自己的狀況搞得這麼糟。

原來這名女大生1年多前被男友狠甩，因為男友是同志，愛上他的男性好友，發現自己的情敵竟是男人，才19歲的她實在難以接受這個事實，失戀的打擊讓她食不下嚥，月經因此半年沒來。幸好後來請身心科醫師幫助她調整心情，並用點滴補充營養「幫她長肉」。可惜的是，女大生的卵巢因為衰竭問題已經無法恢復，會很像男生，她19歲就注定不孕，並開始面臨骨質疏鬆的問題。

振興醫院婦產部醫師李偉浩表示，女性減重須注意，速度過快或過度造成體重過輕時會引發體內荷爾蒙失調，最常見的狀況為「性促性腺激素分泌不足的性腺發育低下症」，對女性來說就是卵巢開始喪失功能，導致月經量過少、甚至無月經狀態。嚴重者，還會導致卵巢早衰、不孕，產生早發性骨質疏鬆症。

(中時電子報)