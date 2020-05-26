米可白抱著「阿寶」頗有媽媽的味道。（台視提供）

台視新八點檔《生生世世》本週劇情將推進到「轉大人」，米可白、林雨宣、薛仕凌、曾子益及方大緯登場接棒，由於劇中常有助產士接生劇情，製作單位特地斥資18萬，自西班牙訂製了幾可亂真的嬰兒模型擔任「新生兒」角色，戲外不敢抱嬰兒的米可白，戲外開心抱著娃娃猛自拍，過了好一陣子才突然意識到笑說：「人家會不會以為是我生的？」

米可白透露對於抱嬰兒心中一直有些恐懼，因為覺得寶寶身體太軟，很怕將其弄傷，還好有假嬰兒可以試試身手，她第一眼看到時，大讚嬰兒五官精細，並以羨慕口吻說：「濃眉大眼、挺鼻俏唇，是很多人想要的五官耶！」她還幫假嬰兒取名「阿寶」。雖沒照顧過真人嬰兒，米可白之前倒是有幫幼犬餵奶，之前家裡的狗狗生理期，也曾經幫忙換穿尿布。

《生》劇重現台灣40、50年代風華，在道具上也十分講究，特製的嬰兒道具要價不斐，米可白、林雨宣及何宜珊大讚頭髮、皮膚微血管、甚至是腳踝等細節也都處理很精細。三人表示之前都沒有抱過剛出生的嬰兒，頂多去看朋友的寶寶時在一旁捏捏小手，一哭就趕快還給父母。林雨宣笑說：「一開始看到嬰兒模型躺在箱子裡感覺有點驚悚，但越看越像真的，後來我發現他的濃眉大眼特徵跟吳俊諺(鮪魚)的兒子很像！」，並開玩笑說要拍照傳給鮪魚說：「我帶你孩子出來玩喔！」

何宜珊被稱讚抱小孩姿勢動作都很標準，她很開心地說：「那我可以當媽媽了嗎？其實一直以來都很喜歡小孩，但之前上完課聽了老師說陣痛有可能要經歷很長的一段時間，就有點怕了。」

(中時 )