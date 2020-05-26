新冠肺炎疫情日漸趨緩，台灣將正式邁入後疫情時期！面對疫情衝擊到百工百業，後疫情時期不僅影響民眾整個生活習慣，連帶商業行為亦完全改變。政府相關單位將面對「牽一髮動全身」的考驗；中央各部會與地方政府應攜手合作提前規畫與部署，共同研擬完整的配套措施、防範未然。

因應疫情趨緩，疫情指揮中心日前宣布防線退到個人，推出防疫新生活運動！各行各業只要做到保持社交距離、落實個人衛生防護、建立實名制，且消防安全檢查、建築物公共安全檢查合格就能開放營業。指揮官陳時中26日還正式宣布，6月7日後將全面鬆綁民眾生活防疫措施，室內外不再限制人流、人數。

市議員李中憂心忡忡，後疫情時期來臨，但全世界的病毒並未消除，各行各業將面臨更嚴峻及新的挑戰！各種可能性的問題將難以預期接踵而至。如疫情期間民眾可在家裡上班，這是權宜措施；依勞基法規定勞工上下班須打卡，未來在家上班是否符合勞基法？相關法令是否應修改？勞基法是否要修正。

令人憂心的是如坊間旅館、百貨公司及郵輪等，目前幾乎都是整棟、整艘郵輪同一套空調系統，萬一有1人中標，豈不是整棟、全郵輪都遭殃？業者一定要先提出規畫、超前部署，相關行業空調都要重新設計與更改，並提出應變措施；避免重蹈海軍敦睦支隊磐石艦36位官兵確診，700多名官兵須進行抗體檢測的覆轍！

(中時 )