國民黨革實院長羅智強今 (26)晚主持《未來沙龍》，針對錢櫃失火案的後續，羅智強表示：「錢櫃不與家屬達成和解，我就專盯你練台生一個！」律師李岳洋則提醒，家屬也不應忽略國賠的選項，錢櫃施工未送消防防護計畫，已經違法，而台北市府在安檢時已知道錢櫃在施工，就應即時制止或裁罰，北市府應作為而不作為，有很大的可能構成國賠法的「過失」要件。

羅智強今晚與律師李岳洋、立委李貴敏對談。羅智強說，錢櫃意外讓他感到憤怒的是，這不是像八仙塵爆，廠商可能是自己不知道粉塵的風險，而是蓄意的把消防設備關掉，置消費者於危險之中。「罹難者家屬有與辦公室聯絡，說練台生到現在，都還沒有提出和解的金額，只是表示家屬的要求太高，這和解的誠意在那裡？」

律師李岳洋則分析指出，練台生目前涉嫌消防法與過失致死等罪，一定會訴求自己不知情，「分層負責」來切割責任；因此目前的神隱、不道歉，都是為了將來在法庭上的攻防做準備。

李岳洋說，練台生很可能會選擇「以拖待變」，首先會等到所有罹難者家屬都提出期望的金額，再考慮要如何因應，其次也會等待媒體的注意度過去，等到輿論不再關注之後，家屬也會感到心力交悴，屆時對於錢櫃提出的價格，「不滿意，也只好接受」。

羅智強說，就是因為這樣，他才要持續的關注錢櫃失火案，要做家屬的後盾。練台生促成和解的動力，來自於外界給予的壓力，如果外界的壓力消失了，錢櫃以訴訟程序的漫長來逼迫家屬和解，家屬就再也沒有力量抵抗。

羅智強說，練台生如果真的對家屬的焦慮不聞不問，那他未來就專盯練台生一個，盯到練台生與家屬達成和解為止。

李岳洋則建議，訴訟是和解的後盾，要求和解，也不能忽略了訴訟的準備。「為了和解，必須訴訟；走入訴訟，家屬才能夠得到滿意的和解結果」。李岳洋說，民事的部分，消保法有團體訴訟的設計，而即便是刑事，家屬也不妨聯合起來委託律師，向檢察官提供證據。

李岳洋說，家屬也不應忽略國賠的選項。錢櫃施工未送消防防護計畫，已經違法，而台北市府既然在安檢時，已經知道錢櫃在施工，就應即時制止或裁罰，北市府應作為而不作為，有很大的可能構成國賠法的「過失」要件。

(中時 )