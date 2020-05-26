國家兩廳院今（26）日公布兩廳院售票系統消費行為報告，2020年因疫情緣故，兩廳院售票系統票房較2019年同期票房4.9億，減少3.2億，退票金額為1億，是2019年同期的6倍。

2020年因疫情緣故，兩廳院售票系統票房截至5月10日為止為1.7億，較2019年同期票房4.9億，減少3.2億，退票金額為1億，是2019年同期的6倍，受影團隊共319家，共有449檔節目、951場演出延期或取消。

此外，兩廳院售票系統也統計2019年各類型節目的票房前十名，其中綠光劇團《再會吧北投PLUS》拿下現代戲劇類票房第一名，總售票約為3到3.5萬張，唐美雲歌仔戲團《月夜情愁》則是拿下傳統戲曲類第一名，總售票約為1至1.2萬張。

2019年票房前三名包括綠光劇團《再會吧北投PLUS》、《人間條件二－她與她生命中的男人們》，及音樂劇《一個美國人在巴黎》。傳統戲曲類前三名為唐美雲歌仔戲團《月夜情愁》、明華園戲劇總團《龍城爭霸》及當代傳奇劇場的《水滸108III─蕩寇誌》。

音樂類節目票房前三名為普契尼歌劇《杜蘭朵》、莫札特歌劇《魔笛》以及朱宗慶打擊樂團擊樂劇場《泥巴》。舞蹈類節目票房前三名為雲門舞集與陶身体劇場的《乘法》、《12》和《秋水》，鄭宗龍與雲門2的《毛月亮》，以及荷蘭舞蹈劇場NDT四舞作。

2019年兩廳院售票系統演出總場次為7119場，其中小型戲劇節目共1676場，比2018年增加了138場。音樂類節目總售票數為76萬張，比2018年增加8.5萬張。

對此，交通大學統計學研究所助理教授高竹嵐觀察，「音樂類節目不管是場次或是票房，都有持續成長，戲劇類節目的場次，去年多了非常多，但北部（宜蘭、基隆、桃園、新竹）和雙北地區的票房沒有變多，值得觀察。」

而現代戲劇類前三名，音樂劇類節目就佔了兩名，對此，國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，說明了音樂劇是目前表演節目的一大趨勢。

(中時 )