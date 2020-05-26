國家兩廳院今（26）日公布兩廳院售票系統2019年消費行為報告，其中顯示中部地區票房自2017年起大幅增加，達到2.17億，南部票房為2.83億，加總起來達5億，創近7年新高。而北部地區 （宜蘭、基隆、桃園、新竹） 則是0.55億，雙北地區為7.69億，相較於2018年的0.61億和8.13億，分別下滑0.06億和0.44億。

對此，交通大學統計學研究所助理教授高竹嵐觀察，「目前表演藝術的市場，不再以北部地區為主，中、南部票房明顯增加。」

根據兩廳院售票統計，2019年藝文消費票房總計為13.6億元，銷售票券近200萬張，創近7年新高，高竹嵐表示，2019年的票房創新高，和國家表演藝術中心北中南三場館全開幕營業，有直接關聯。

高竹嵐表示，「在2016年台中國家歌劇院開幕之後，平均每場次來自台中的 會員 觀眾為201人，較開幕前新增1.3倍，從其他地區到台中看演出的 會員 觀眾，則是每場次為230人，增加為1.2倍，衛武營國家藝術文化中心在2018年開幕後，來自高雄地區的 會員 觀眾，每場次為226人，成長1.6倍，來自其他地區的 會員 觀眾每場平均為211人，較開幕前成長1.3倍。說明藝文欣賞人口，多往中南部跑的狀態是有增加的。」

然而，2020年因疫情緣故，兩廳院售票系統票房截至5月10日為止為1.7億，較2019年同期票房4.9億，減少3.2億，退票金額為1億，是2019年同期的6倍，受影團隊共319家，共有449檔節目、951場演出延期或取消。

對此，國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，隨著疫情指揮中心宣布，若能維持零確診，將研議表演場館在6月7日之後全席開放，屆時希望票房能回溫。

劉怡汝表示，目前有三個對策，因應票房振興，重拾觀眾欣賞演出的信心，「第一是上半年延期的節目，如雲門舞集、表演工作坊、無垢舞團等，都會延到下半年演出，第二是兩廳院會持續做好防疫工作，讓民眾對場館感到心安，願意回來看表演，第三則是會研議可行的戶外活動，活絡氣氛。」

(中時 )