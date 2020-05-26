台中市大甲區鄭姓男子日前涉嫌毀損多部車輛車窗，今天晚間8點多駕車現身大甲體育場附近遭警方圍捕，因鄭嫌開車衝撞警車，警方朝鄭車輪開槍試圖制止，但鄭仍持續開車逃竄，最後在撞到休旅車後棄車逃逸。

警方表示，鄭嫌摸黑沿著排水溝逃走，將持續追捕到案。

(中時 )