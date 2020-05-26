台中毀損車子男現身 拒捕還撞警車逃逸 23:202020/05/26 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男子涉嫌毀損遭警方圍捕，竟衝撞警車後逃竄。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市大甲區鄭姓男子日前涉嫌毀損多部車輛車窗，今天晚間8點多駕車現身大甲體育場附近遭警方圍捕，因鄭嫌開車衝撞警車，警方朝鄭車輪開槍試圖制止，但鄭仍持續開車逃竄，最後在撞到休旅車後棄車逃逸。 警方表示，鄭嫌摸黑沿著排水溝逃走，將持續追捕到案。 (中時 ) #警方 #警車 #大甲 #毀損 #休旅車 也許您會感興趣 推薦閱讀 大甲火車站人行跨越橋7月完工 04:102020/05/22 地方新聞 在全家台鐵店鋪 用玉山ATM跨行提款送茶葉蛋 10:332020/05/22 財經 男被警載到億載金城 竟成護成河浮屍 13:272020/05/23 社會 大甲工地4層樓高鷹架 詭異撕裂般倒塌 09:222020/05/24 社會 香港反國安法遊行爆衝突 警逮180人 港府譴責暴行 10:232020/05/24 兩岸 大甲國中前公車連環撞 駕駛疑腦中風 08:102020/05/25 社會 搶沙鹿商機 國泰世華銀提供全棟服務 12:442020/05/25 財經 公車駕駛腦中風連環撞 光田醫院：緊急送醫是治療關鍵 12:462020/05/25 社會 下班相約騎重機 2死黨撞砂石車1死1重傷 13:462020/05/26 社會 6／7後 大甲媽還是不能遶境 14:572020/05/26 生活 社會熱門新聞 人妻曝吃老熟男經驗 網友酸：鮮肉不好嗎？ - 社會 罷韓文宣盜用法務部部徽 尹立公開道歉了 - 社會 妹子白背心透光！路人羞見「20元硬幣」影子 - 社會 《浪子回頭》吳朋奉驚傳猝死 3天前PO文狂聊「電火球」 - 社會 韓國瑜去年參訪澳門 賭王何鴻燊4姨太親自接待 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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