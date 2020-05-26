什麼是台灣社會的聲音？曾拿下美國艾利亞三（ALEA Ⅲ）國際作曲大賽亞軍的作曲家劉韋志，將同婚運動現場、香港反送中行動、蔡英文總統演講、習近平演說等聲音，混音融入作品《眾聲喧嘩IV》，是今年入圍台新獎節目「春華秋水」音樂會中的一首作品。

劉韋志表示，選材內容多是2019年台灣社會所關心的事情，「這些聲音雖然讓人感到壓力與不安，但因為有對話，才是讓世界前進的動力，這首作品聽起來還是繽紛的，氣氛不會太激烈。」

劉韋志表示，他將不同活動現場的聲音事先混音，演奏時播放，和現場器樂演奏融合在一起，「裡面有習近平2019年發表的告台灣同胞書演說，還有香港反送中鎮暴警察、抗暴民眾、煙霧彈等聲音，再到蔡英文演說、同運人士祁家威說的話，混合在一起，音樂隨著情境變得熱烈。」

特別的是，樂曲最後出現垃圾車聲、捷運聲，劉韋志表示，雖然世界動盪不安，「但我還是想呈現出輕盈的感覺，表現一切回歸日常生活。」

同場「春華秋水」音樂會還有作曲家李政蔚《凝．靜》、陳立立《洞聲／洞光》、蕭慶瑜《聚》、林梅芳《Liaison單簧管、中提琴、鋼琴三重奏》。

李政蔚表示，「春華秋水」代表30、40、50三種不同年紀的作曲家，「春華有春花的意思，指的是30歲世代的陳立立和劉韋志，秋水指的是40歲世代的我和林梅芳，以及50歲世代的蕭慶瑜。」

李政蔚表示，他的作品《凝．靜》想表現台灣族群融合、凝聚在一起的狀態，「我運用原住民、閩南、客家和各具代表性的曲調，包括引用阿美族的〈祈雨歌〉、〈天黑黑〉和〈天公落水〉的樂曲片段，透過作曲手法做變化，觀眾聽不出原來的曲調，但可感覺到從祈雨、天黑到下雨的過程。」

李政蔚說，由於創作過程中，父親離世，他在標題上再加上「靜」字，「雖然我寫這首作品時，心境是亂的，但我希望自己保持安靜。」

陳立立的《洞聲／洞光》譜寫北迴鐵路過山洞的景象，以及太魯閣 的水濂洞風光，「我以噪音表現進山洞時的聲音，出了山洞，可感受到光亮，音樂上以泛音處理，在噪音和泛音的切換之間，可感覺到過山洞、出山洞忽明忽暗的感覺。」

(中時 )