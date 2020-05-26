歐盟和美國保持距離 籲北京尊重香港自治 23:162020/05/26 中時 孫昌國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 歐盟理事會主席米歇爾。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟對於港版國安法首次表態。歐盟稱大陸必須尊重香港的自治權。不過，歐盟顯然在言辭上避免激怒北京，也和美國強烈抨擊并揚言制裁的說法保持了距離。 歐洲理事會主席米歇爾指出：「我們非常重視依據基本法及對國際承諾維護香港的高度自治。」 米歇爾與日本首相安倍進行視訊會議後表示，歐日共享理念，「不會天真看待中國的行為」。并強調，歐洲支持有關香港自治權的「一國兩制」原則。 歐盟各國外長29日將召開會議，預料將討論此項議題。歐盟執委會發言人表示，對於歐盟是否考慮制裁北京，目前還言之過早。 (中時 ) #歐盟 #美國 #自治權 #歐洲 #米歇爾 也許您會感興趣 推薦閱讀 用更開放的貿易回擊美國 04:102020/05/22 論壇廣場 美陸貿易戰火未歇 金融戰又漫天烽火 14:582020/05/22 財經 川普的破壞性角色 04:102020/05/24 時論廣場 美國台灣牌的誘惑 04:102020/05/24 時論廣場 北京應考慮限武談判 04:102020/05/25 論壇廣場 中美情已了，還是情未了 04:102020/05/25 時論廣場 美國經濟萎縮 新屋成交量跌15.4％ 15:432020/05/25 財經 歐洲開源拚復甦 加速課數位稅 04:102020/05/26 全球財經 美國的連發空包彈 04:102020/05/26 時論廣場 疫發難收的歐盟裂解ing 04:102020/05/26 時論廣場 國際熱門新聞 中印對峙加劇！ 陸向拉達克緊急增兵5000人 - 國際 西班牙男性被騙4年 以為吸大麻結果是香菜 - 國際 川普打小白球 竟花美國這麼多錢 - 國際 誰是輸家？美陸陷全面惡化 哈佛大師曝慘烈結局 - 國際 夢碎！梅根哈利洛城面對殘酷現實 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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