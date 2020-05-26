歐盟對於港版國安法首次表態。歐盟稱大陸必須尊重香港的自治權。不過，歐盟顯然在言辭上避免激怒北京，也和美國強烈抨擊并揚言制裁的說法保持了距離。

歐洲理事會主席米歇爾指出：「我們非常重視依據基本法及對國際承諾維護香港的高度自治。」

米歇爾與日本首相安倍進行視訊會議後表示，歐日共享理念，「不會天真看待中國的行為」。并強調，歐洲支持有關香港自治權的「一國兩制」原則。

歐盟各國外長29日將召開會議，預料將討論此項議題。歐盟執委會發言人表示，對於歐盟是否考慮制裁北京，目前還言之過早。

(中時 )