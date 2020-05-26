本土投顧大行升評紡織二哥聚陽（1477），激勵優勢大漲，且反過來引領族群股王儒鴻（1476）上攻，紡織領頭羊攜手出頭天。

聚陽營運與股價積弱已延續一段時間，過去一年內只見研究機構降評、未見任何調升動作，投顧大行此番抓緊營運翻揚契機高喊否極泰來，升評「買進」、推測合理股價升至162元，吸睛度與討論熱度雙破表，也帶動國際資金單日買超3,953張，激勵聚陽終場大漲近8％。

聚陽股價強攻，也與摩根士丹利證券力挺度過逆風的紡織股王儒鴻攜手，宣告非科技次族群指標股正式重回法人聚光燈下。

大型投顧非科技產業分析師認為，聚陽經營管理階層預期休閒服飾、時尚運動服飾需求將回溫，可望帶動第三季營收成長回升到個位數年減至持平水準；其次，防護衣毛利率較高，營收占比為5～10％，於5月底開始出貨。雖然美國因新冠肺炎疫情實施封城2～3個月，然研判美國成衣庫存量不太可能升至2016年時的超高水位。

大和資本證券則指出，聚陽訂單展望確實比市場悲觀預期來得更好，同時，強調聚陽未來三年現金殖利率可望都在4～5％左右，研判聚陽下檔空間有限。

(工商 )