Girls Flashing the Camera in Public for $100(影片源自Youtube)

擁有超過59萬人追蹤的YouTube頻道「NerdBallerTV」，因為影片題材過於大膽，而掀起熱議，2018年「NerdBallerTV」曾在街頭做一項實驗，詢問陌生女子是否願意為了100美元（約台幣3033元），「裸露上半身」，隨著街頭實驗越來越流行，至今仍常被許多網友拿出來討論一番，最近這部影片又再次引起話題。

「NerdBallerTV」的主持人前往美國第六大道，表示會用一疊「假的100美金」，詢問路上的女子是否願意在鏡頭前露出胸部，如果願意就可以拿錢，影片中正妹的反應，出乎許多網友預料，因為不少正妹都相當大膽，大約有三分之一的正妹，聽到有錢可拿，毫不猶豫露出胸部，開心拿走100美金。

不過也有不少女性認為身體比金錢重要，果斷拒絕主持人要求；更有敏銳的女性發現100美金是假鈔，而該實驗在酒吧附近實測，許多路人呈現醉醺醺狀態，還拍到有人打架，讓觀眾看盡喝醉的人酒品有多誇張，影片上傳YouTube後，至今已超過900萬觀看人數。

街頭實驗評價兩極，有人認為非常不尊重女性，有物化女性的感覺；也有人表示，看影片可以知道社會有多病態，「這種時候才能真正見識到友情」、「應該沒有男生想要娶這樣的女生吧」、「在這裡發現我三年級老師很怪嗎」、「西方比較開放，搞不好覺得沒差」、「可能喝醉覺得開心就好」。

(中時電子報)