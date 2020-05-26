台中市古蹟、歷史建築、紀念建築與聚落建築群共177處，市議員施志昌、林祈烽與黃守達26日質詢時，呼籲市府成立文資建材銀行，協助有歷史意義的建材保存再利用，並配合匠師工藝傳承保存傳統工法技術。文化局長張大春強調，目前已有部分文資建材保存於大里菸葉廠，預定今年10月成立文資建材銀行。

施志昌表示，至今（109）年為止，國定古蹟、市定古蹟、歷史建築、紀念建築與聚落建築群就有177處，而這些建築在整修的過程中，會「需要」或「產生」很多具有歷史意義的文資建材，想請問文化局張局長，現在這些產生或在整修過程中需要的建材通常都怎麼處理？張大春回覆，目前部分保留在大里菸葉廠。

施志昌說，107年3月時，當時林佳龍市長有規劃要在大里菸葉廠設置「文建資材銀行」，目的就是要讓許多古蹟優良建材，包括材料、門窗、木料、磚塊、水泥瓦等舊料及雕刻構件等，可回收妥善利用。他詢問，目前是否還有這樣的規劃？張大春表示，今年文化部文資局也補助223萬規劃管理評估系統，而文資建材銀行最快今年十月就會啟用。

施志昌表示，文資建材銀行有兩個重要的面向，第一，就是這些文資建材的保管與利用，第二，就是傳統匠師工法的傳承。

張大春強調，文化局對於古蹟、歷史建物等均做好維護管理，並爭取經費修繕，也收集很多文資建材，目前保留在大里菸葉廠，今年爭取文化部文資局補助223萬元規劃管理評估系統，預定今年10月成立文資建材銀行，也歡迎民間老建材可以捐給文資建材銀行。

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(中時 )