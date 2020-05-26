大陸全國人大昨天審議港版「國安法」草案時，修改部分條文，「禁止危害國安的行為」的相關內容，最新版本都改為「禁止危害國安的行為和活動」，增加「活動」的概念。據悉，此舉旨在規範對象不僅是「個別」行為，也含括「組織」行為。

香港電台報導，大陸全國人大昨天下午審議常委會建立港版「國安法」和健全執行機制的決定草案修改稿，據了解，草案有數處修改。

修改稿獲會議主席團開會通過，據了解，決定草案原本提到「禁止危害國安的行為」的相關內容，最新版本都改為「禁止危害國安的行為和活動」，增加「活動」的概念。

至於較受爭議的第4項決定，有關中央維護國安的機關可能在港設立機構，依法履行維護國家安全相關職責的內容，則維持不變。

根據議程，人大28日早上會審議決定草案的建議表決稿，當天下午在閉幕會上進行表決。

港媒報導，北京律師張冬碩表示，大陸法律對於「行為」的概念或範圍，有較具體與明確界定；「活動」則比較抽象，範圍也比較模糊，只有在恐怖「活動」等少數涉及國安領域才會有「活動」的法律概念。港版「國安法」草案修正的目的，應該是認為立法限制或禁止的範圍，不只是「個人的行為」，還包括「組織、團體和機構」等行為。

(中時 )