民主黨準總統提名人拜登日前因一句發言引發爭議，川普今（26）日更在臉書貼出網友創作的「黑人抬棺舞」大酸拜登，讓網直呼：超有梗！（摘自川普臉書）

民主黨準總統提名人拜登日前因一句發言引發爭議，他受電台訪問時表示，如果不知道該支持他還是川普，就「不算黑人」。這一席話被許多人砲轟是藐視黑人，逼得拜登火速為他失言道歉。而川普今（26）日更在臉書貼出網友創作的「黑人抬棺舞」大酸拜登。網直呼：超有梗！

拜登日前與電台主持人査拉曼連線時，不經意講出「如果你很難搞清楚自己要支持我或是川普，那你就不是黑人。」隨即遭到各界砲轟內容涉及不尊重黑人，本人也為失言道歉。向來作風大膽的美國總統川普，今又做出驚人之舉，選擇用一部幽默搞笑的影片反擊。

川普於個人臉書上PO出「黑人抬棺舞」的影片大酸拜登，影片中剪輯了拜登受主持人採防時失言的片段，隨後，大大的拜登名字便浮現在「黑人抬棺」的棺材上與音樂為伍擺動。

「黑人抬棺舞」在疫情間爆紅，在網路上受到多次二創，通常影片中只要出現這幾位黑人，就暗示著「死神近了」的意思。影片一出，川普臉書留言下的支持者直呼「拜登錯了！人民想頭給誰是基於自己的意志，而非種族。」另外，台灣鄉民也大讚「發這個也太屌了跟上潮流」、「川普真的很有梗」、「笑了，直接貼拜登耶」、「美國總統發這種東西，快笑死」、「肯定是幕僚策劃的」。

(中時電子報)