黃士修在臉書PO圖發文。(摘自黃士修臉書)

核能流言終結者創辦人黃士修今晚就蔡英文總統說「港版國安法一旦立法，香港可停止適用港澳條例」一事，指去年6月16日他和香港朋友在抗議公投法修惡、聲援香港反送中，不過香港朋友並不知道，當時還沒出任民進黨副祕書長的林飛帆站在身邊，其實身負當權者賦予的任務，利用反送中掩蓋公投法的版面。黃士修還酸說，「林飛帆再記大功一支。」

黃士修在臉書發文說，他一直主張香港政府應撤回逃犯條例，基於立法安定性的理由。他反對的是反送中運動的暴力行為。逃犯條例本身沒啥問題，條文也限定僅適用重刑犯。但建制派想強行通過修法，引爆香港市民長年對中共的不信任。立法需要與社會充分溝通，在這種情況下，逃犯條例就應該先撤回。

他說，2019年6月16日，他在立法院青島東路側，絕食抗議公投法修惡。濟南路側的群賢樓，正好是林飛帆號召的「撐香港．反送中」集會。兩邊的畫面，形成「香港逃犯送中．台灣公投送終」的諷刺對比。有趣的是，有許多香港來的朋友，路過他們的位置，好奇詢問在抗議什麼。每一個聽完公投法修惡脈絡的香港人，都比起大拇指支持他們。

黃士修說，當時他們與香港朋友真正站在一起，互相聲援爭取民主的行動；但香港朋友並不知道，站在身邊的林飛帆，身負當權者賦予的任務，利用反送中掩蓋公投法的版面。

黃士修說，中共人大審議港版國安法，當然源自反送中運動。其實，港版國安法的條文，與台灣的反滲透法、國安五法，沒有太大的差別。問題在於，如果人民面對的是一個不懂得節制權力的執政黨，類似法案就可能成為抹殺自由的怪物。無論它叫做中國共產黨，或民主進步黨。

他指出，蔡英文總統的臉書聲明，更是令人完全傻眼。「依據香港澳門關係條例第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部。」這不只是雨天收傘，而是嫌人血饅頭不夠腥，再來一點香港人的血。畢竟，她靠著吸食鮮血，得到前無古人，大概也後無來者的高票連任。

黃士修說，蔡英文並不是飢渴權力的梟雄，但她對於害怕失去權力的焦慮，會讓她不擇手段泯滅人性。看看賴清德和柯文哲的例子就知道了。「林飛帆再記大功一支」。

黃士修也提醒，有沒有人好奇，我們講香港澳門關係條例，怎麼都沒聽到澳門說話？提醒一下，澳版國安法早在2009年就通過，寫入澳門基本法第23條了。此外，逃犯條例源自陳同佳殺人案，現在選舉過了，陳同佳到底能不能來台受審？生活在全球唯一放棄司法管轄權的國家，他只能說：台灣要贏！

(中時 )