98歲澳門賭王何鴻燊近日驚傳身體狀況急轉直下，處於彌留狀態，於26日13點05分病逝，享耆壽98歲。現傳出何鴻燊晚年的時光都是在醫院度過的。

根據《騰訊》報導，2009年12月，時任全國政協常委的何鴻燊從養和醫院直奔澳門回歸儀式。更早之前的2009年7月25日，他在四太梁安琪的住所摔倒，住院半年。2010年，香港政府授予其大紫荊勛章時，他已完全不能獨立站立。

過去的10年，何鴻燊頻繁出入「養和醫院」，包括多個生日以及春節都是在醫院度過。在這期間，四房太太及家人們輪番到醫院照顧。

報導指出，出於安全和隱私考慮，何家在養和醫院租了一整層樓，據稱每個月1000多萬港元。過去這些年，何家在養和醫院的開支近10億港元（相當於38億元新台幣）。

2019年2月，何鴻燊曾身體機能萎縮，需要在ICU（加護病房）休養。更有消息稱，實際上何鴻燊身體早就轉差了，主要靠藥物等維持生命。

2020年5月25日晚上九點多，何家被通知何鴻燊病危。何鴻燊四房太太及家人隨即趕到養和醫院。5月26日下午1點左右，何鴻燊在養和醫院病逝。

(中時電子報)