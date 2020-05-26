澳門賭王何鴻燊。(本報系資料照)

澳門賭王何鴻燊今(26日)在香港養和醫院病逝，享耆壽98歲。他一生傳奇，事業愛情兩得意，擁有超過2兆台幣身家，還有4個貌美如花的太太。而他生前還有一段往事令人津津樂道，那就是香港已故傳奇商人「神童輝」羅兆輝曾大爆富豪性史，何鴻燊當時被問起此事，更意外脫口說出經典名言「鹹濕(好色)可以治風濕」！

當年羅兆輝大爆富豪女星淫史，鬧得滿城風雨，何鴻燊恰巧與二太藍瓊纓出席一個公開活動，就有記者好奇問他關於某富豪被爆愛玩「雙飛」又不戴套的傳聞，還告訴何鴻燊那位被爆料的富豪就他的朋友，令何鴻燊聞言狂笑！

何鴻燊透露那位富豪有好多女朋友，而且女友個個年輕貌美，年紀差不多都在19至21歲，還大讚對方好厲害可以玩「雙飛」，自己是今晚第一次聽到！

何鴻燊更表示不會向對方求證不愛戴套傳聞，但想傳授對方幾招，接著語出驚人地說，一個人想治好風濕，只要鹹濕(好色)就行了！還自豪地表示他完全沒有風濕。

(中時電子報)