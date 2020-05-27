哈佛教授傅高義專訪：「中美對抗」、「習鄧比較」與「香港問題」

從貿易戰、太平洋戰略對峙到新冠病毒疫情，美中關係已明顯走出了數十年來互動的軌道，同時也將改變未來數十年國際關係格局。西方著名中國問題專家傅高義（Ezra F. Vogel）對此分析指出，以美國為主的西方國家確實因為中國大陸的強大而擔憂，但美國必須面對這種競爭，學習與大陸合作並同時捍衛自己的利益。對大陸來說，畢竟不同於以前，現在已是個強大國家，與美國合作、遵守互動規則、對媒體開放，就會改變西方人對大陸的觀感。

哈佛大學亨利．福特二世社會科學榮譽退休教授，也曾任費正清東亞研究中心主任。他曾有多部關於日本、中國及亞洲研究的著作。其中《日本第一》及《鄧小平時代》在日本、大陸及西方暢銷多年，影響廣泛。去年底到今年初傅高義兩次訪港，期間接受《英國廣播公司》(BBC)中文網訪問，當中談到「中美對抗」的問題，有極為精闢深入的見解。

傅高義在訪問中說，從美國現在擔憂的是大陸的強大，他們加強南海島礁工事並部署軍事設施，並持續加強軍事力量。當他們對其他國家施加壓力，例如對待菲律賓，美國軍方會感到擔憂。因為大陸現在在南海島礁問題上就已如此強硬，當他們更加強大的時候，他們會做些什麼？我認為這引起了全球的關注，不只是美國。由於美國很擔心大陸，加上大陸對自由、人權、香港、新疆的打壓，美國的政治人物們發現批評大陸很有用，可以提高在國內的聲望。

傅高義指出，川普並非是唯一持這種態度的美國人，許多民主黨領袖現在也對大陸非常強硬，很多人意識到大陸變得強大，必須學會與他們合作，同時捍衛自己的利益。如果大陸想入侵某個地方，我們必須設法阻止它，我們不想讓他們認為可以入台灣而不會有任何後果。如果他們和平解決台海問題，我們美國沒有異議，但如他們發動攻擊，我們不希望有這樣的事。

此外，傅高義說，美國也希望能夠保護本國商人，讓他們得到平等待遇，當大陸還較弱的時候，這事並不重要，但現在大陸很強大，美國商人就應該得到公平的待遇。未來在解決全球氣候問題、海洋法等問題上，都必須要有國際組織來解決緊急情況、避免風險，美中之間在很多領域都有共同利益需要合作。所以這是美國要如何應對這種競爭，也是必須要解決的問題。

在美國企業與媒體上，傅高義認為，應當允許大陸公司在美國自由經營，只要他們不竊取機密、不危害公共安全，同時也希望北京能擴大對美國公司的待遇。就大陸媒體而言，美國已經給予相當多的自由，許多大陸朋友認為通過央視和新華社在美國的報導，他們就可以說服美國人，但如果不給在北京的美國記者機會，那麼媒體對大陸的報導將會非常負面，因為它們會反映出記者因所受對待而產生的情緒。如果北京給予西方記者和學者更多自由，採取更開放的態度，美國人可以做研究、調查事實，我想許多學者會盡力準確描述大陸所發生的事。但如果他們在大陸受到不公平的對待，那麼可能因為不滿而報導更多關於大陸的負面消息。所以我認為他們對美國人越好，西方對大陸的看法就會越好。

(中時電子報)