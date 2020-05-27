國小足球世界盃來自全國430個隊伍報名參加，過程踴躍、賽事激烈，每名球員都力求最好表現，擊敗對手、拿到八強門票。(士東國小提供)

台灣防疫有成，不僅國小世界盃足球賽開打，未來還可能邀請國外隊伍來台一較高下；第一屆國民小學世界盃全國足球賽23日進行淘汰賽，男、女八強隊伍已經出爐，承辦單位中華民國迷你足球協會表示，7月10日至12日將進行總決賽，待國外疫情舒緩，不排除邀請國外各國強勁隊伍，與7月出爐的冠軍隊進行國際友誼賽。

中華民國迷你足球協會表示，重點還是要等國外疫情舒緩，才能邀請同樣熱愛足球運動的國外國小生，搭乘飛機來台參加國際友誼賽，邀請時間點可能落在明年；若國小世界盃國際友誼賽成行，將增加台灣體壇的國際曝光度。

士東國小足球校隊總教練王吉成表示，能讓台灣孩子有更多國際交流的機會，對足球比賽經驗會更完整。

國小男足晉級八強包括北市士東、北市大安、北市明道、新北蘆洲、彰化大興、桃園同德、臺中清水、宜蘭北成；而國小女足晉級的八強有新北蘆洲、新竹興隆、台中黎明、彰化永靖、南投水里、花蓮瑞北、台東成功以及台東太平。

士東國小校長連世驊表示，加入足球校隊的孩子為一圓踢球夢想，早上7點多就開始練習，放學在大太陽底下踢球，這樣的毅力，讓校隊能在國小世界盃賽事中展現嫺熟的技巧，團結的默契配合，才有漂亮的助攻、精妙的射門。

王吉成表示，這次球隊以4年級到6年級組隊，不同其他球隊以5、6年級為主的組合，在戰術上，反而有利於各種能力、多層次的調配，展現不一樣的變化運用；比較可惜的是，有少數球員受傷，沒辦法在球場上百分百發揮，或許當下很挫折，卻是「態度正向、相信自己」運動家精神的養成。

中華民國迷你足球協會表示，這次國小世界盃總計有430個隊伍報名參加，最後產出晉級全國賽的男、女組八強隊伍，過程非常踴躍，顯示足球運動愈來愈受重視；中華民國迷你足球協會舉辦各類賽事，目的是期望足球從小紮根、推廣足球運動。

(中時 )