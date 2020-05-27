雖然大陸研發的新冠病毒疫苗不僅獲得國際權威醫學期刊《刺胳針》背書，稱疫苗人體臨床試驗結果耐受性良好，確實能產生免疫反應，但仍遭美國專家對此項研究存疑，表示根據受測仍有副作用跡象，讓專家認為這顯示疫苗「並非安全」。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，這款由康希諾生物公司（CanSino Biological）與中國軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所研發的疫苗，經過108名年齡18歲到60歲、未感染過新型冠狀病毒的武漢成年人進行人體試驗後，研究人員表示實驗顯示疫苗耐受性良好，所有受試者均對新型冠狀病毒產生免疫反應，這項研究成果也刊登在國際醫藥學術期刊《刺胳針》（The Lancet）。

不過報導也指出，據執行實驗的研究員陳薇表示，參與受試者分低劑量、中劑量、高劑量組接受疫苗接種。有近半受試者出現發燒、44%出現疲勞、39%出現頭痛。約有9%受試者的副作用嚴重到有可能妨礙活動。

對此，曾成功研發輪狀病毒疫苗的美國費城兒童醫院疫苗教育中心主任歐菲特（Paul Offit）表示，這些副作用「並非安全跡象」，也沒有促發強力的免疫反應，加上連同所引發的副作用來看，他建議康希諾生物公司的研究人員應放棄，「我覺得他們應該停手，我相信有其他候選疫苗會比（大陸）這個更好」。

美國貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）國家熱帶醫學院院長霍泰茲（Peter Hotez）也表示對這項研究結果不感到興奮；不過他認為，研究人員還是可以繼續研究該疫苗，不論是單獨使用或與其他疫苗並用的加強接種，並表示「好消息是疫苗正產生『中和抗體』，科學家認為這就是針對新冠病毒重要的免疫保護」。

而陳薇表示，雖然這是一個里程碑，但應謹慎解釋結果，開發新冠病毒疫苗所面臨挑戰前所未有，觸發免疫反應還不一定表明已可有效保護人體，但已顯示開發新冠疫苗的希望，但距離所有人都能普遍接受疫苗仍有一大段距離。

(中時電子報)